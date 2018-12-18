Россияне стали вдвое чаще есть фастфуд

Россияне за год стали в два раза чаще есть фастфуд, при этом в ресторанах быстрого питания люди стали тратить меньше денег, сообщает газета "Известия".
Свое исследование провели аналитики сервиса электронных платежей "Яндекс.Деньги". А объясняют они такую тенденцию тем, что торговые точки постоянно проводят промоакции, предлагая скидки и кэшбэк.
Сильнее всего любовь к фастфуду выросла в Воронеже. За год количество платежей там выросло в 2,5 раза. Чаще в 2,2 раза заказывать еду в ресторанах быстрого питания стали в Уфе и Перми, вдвое – в Ростове-на-Дону.
В других крупных городах страны количество платежей выросло на 50-70%. Зато в Москве интерес к фастфуду снизился в 1,5 раза. Как считают эксперты, рестораны быстрого питания привлекают россиян еще и потому, что фастфуд становится выгодным по сравнению с приготовлением еды дома.
На сегодняшний день почти два миллиона россиян страдают ожирением, из них 322 тысячи – дети. Причем количество их с каждым годом растет – только за 2017 год число граждан с диагнозом ожирение увеличилось на 6%.
Чтобы снизить показатели заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения, депутаты Госдумы предлагают запретить на законодательном уровне продажу вредной еды в учебных заведениях, а также ограничить продажу продуктов с повышенным содержанием сахара детям, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.
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