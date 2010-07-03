Гостей фестиваля РГО ждут кинопремьеры и лекции о климате, животных и тревел-секретах

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
С 14 по 21 сентября на главной сцене перед стеклянным куполом "Зарядья" состоятся кинопремьеры и лекции от телеканалов "Наука", "Живая Планета" и "Моя Планета". Показы пройдут в рамках IV Фестиваля Русского географического общества, вход на мероприятия свободный.
В течение недели все гости смогут познакомиться с разнообразной природой России, узнают о климатических изменениях, зададут вопросы зоологам и научатся снимать тревел-контент. В программу мероприятия вошли премьерные показы проектов, которые станут доступны телевизионным зрителям лишь этой осенью. Фильмы представят их авторы, а у посетителей появится уникальный шанс задать свои вопросы после просмотра.
Глобальное потепление неотвратимо наступает. Климат стремительно меняется, и это наблюдается по более чем 35 тысячам метеорологических станций по всему миру. Только в России среднегодовая температура выросла на 2–2,5 градусов. Парниковый эффект усиливается, и главные индикаторы этого процесса – горные ледники. Большинство из них тает все сильнее год от года, и это может привести к необратимым последствиям. Кто и как сегодня изучает ледники? Что они могут рассказать о климате на Земле в настоящем, прошлом и будущем? Зачем ученые уходят все выше в горы? Чем ледники помогают людям и могут ли люди помочь ледникам?
Приглашенные спикеры:
Алексей Резепкин – исполнительный продюсер телеканала "Наука";
Иван Семенов – научный редактор телеканала "Наука".
Новый проект посвящен жизни "Медвежьего детского дома" семьи Пажетновых в Тверской области. В этот частный медвежий приют в феврале-марте привозят новорожденных медвежат, которые по вине браконьеров или несчастного случая остались без материнской заботы. Специалисты "детского дома" растят животных по особой методике, чтобы они не привыкли и им легко было адаптироваться при возвращении в природу. Все события из жизни медвежат – от попадания в приют до выхода на волю – будут подробно показаны и объяснены в проекте. Параллельно зрители узнают, как устроена берлога, спит ли медведь зимой на самом деле и какие опасности угрожают главному символу русской природы.
Приглашенные спикеры:
Мария Моргун – главный редактор телеканала "Живая Планета";
Вадим Трубинов – автор проекта;
Василий Пажетнов – зоолог Центра реабилитации для медвежат-сирот.
Ведущий Андрей Понкратов отправляется в "добровольный кавказский плен", чтобы по-настоящему плениться Кавказом и составить подробный видеопутеводитель. На этой раз Андрей путешествует по Кабардино-Балкарии. Его цель – восхождение на Эльбрус. Но путь к легендарной вершине неблизкий и непростой. Куда заведет дорога? С какими людьми сведет? И главный вопрос: сможет ли ведущий покорить самую высокую точку не только Кавказа, но и всей Европы?
Приглашенные спикеры:
Андрей Понкратов – ведущий проекта;
Яна Лепассар – соавтор проекта;
Николай Табашников – главный редактор телеканала "Моя Планета";
Александра Боровикова – шеф-редактор;
Роман Лобашов – креативный продюсер телеканала.
Ведущая раскроет секреты тревел-журналистики, расскажет, как создаются увлекательные проекты на телеканале, как онлайн-медиа размывает границы между автором и аудиторией и с чего стоит начинать, если вы решили заняться производством тревел-контента.
Кроме того, в программе фестиваля РГО-2019 всех посетителей ждут лекции знаменитых ученых и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по танцам, игре на музыкальных инструментах и декоративно-прикладному искусству, выступления национальных коллективов со всей России, кинопоказы документальных фильмов, интеллектуальные игры и викторины с призами.
В дни фестиваля на территории "Зарядья" появятся уличные инсталляции. Здесь будут расположены жилища народов России: чум, юрта, яранга, кубанская хата, современный дом – геокупол, а также традиционные и новейшие средства передвижения. Любителей глубоководных исследований ждет стилизованный подводный аппарат "Батискаф", который "погрузит" гостей праздника на дно озера Байкал. Гости увидят реконструкцию спасательного вельбота Уайта XIX века. А через "двери путешествий" посетители парка совершат виртуальные туры в заповедные уголки нашей страны.
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