Росприроднадзор не разрешил продать моржат из "китовой тюрьмы" за рубеж

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Росприроднадзор не выдал разрешение на продажу шести моржат за границу в культурно-просветительских целях из бухты Средней. Об этом говорится на сайте ведомства.
В природоохранном ведомстве отметили, что добыча моржей законна, однако она не подразумевает продажу и вывоз животных за пределы России.
"Культурно-просветительская цель в сфере рыболовства предполагает такую деятельность, при которой животные используются для просвещения общества, распространения знаний об окружающем мире, подъема общего культурного уровня человека, но не подразумевает деятельность по поставке (продаже) животных за пределы Российской Федерации", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что специалисты выехали на место и осмотрели акваторию и водоохранную зону бухты Средней. По результатам рейдового мероприятия было установлено, что территория огорожена забором, а открытые садки на акватории накрыты сетями. Специалисты пояснили, что на берегу расположено пять строений, звуков от животных не слышно.
Ранее появились сообщения, что в "китовой тюрьме" могут оставаться шестеро моржат. В связи с этим Росприроднадзор организовал проверку информации о возможном содержании моржат в бухте Средней Приморского края.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как осенью 2018 года экологи предупредили власти о незаконной продаже из России в Китай краснокнижных косаток. Прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. 90 белух и 12 косаток было решено освободить.
Освобождение косаток и белух началось в июне 2019 года. Последних содержавшихся в "китовой тюрьме" 50 белух выпустили в ноябре.
Компанию "Афалина", которая отловила косаток и белух, оштрафовали на 28,176 миллиона рублей. Фирму признали виновной в нарушении правил рыболовства.
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