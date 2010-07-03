Последних белух выпустили из "китовой тюрьмы" в Приморье

Оставшихся белух выпустили из "китовой тюрьмы"

Последнюю партию белух из "китовой тюрьме" в Приморское крае выпустили, передает "Интерфакс".

"31 белуху из "китовой тюрьмы" выпустили сегодня в бухте Успения на юге Приморского края", – рассказали в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Там отметили, что это был финальный выпуск.

Погрузка последних остававшихся в Средней 50 животных на научные суда для выпуска началась 5 ноября. Первоначально всех белух хотели выпустить сразу, но в четверг из-за сильного ветра погрузка не проводилась. Было принято решение выпускать их несколькими партиями.

Скандал из-за отлова морских млекопитающих разгорелся в 2018 году. Тогда департамент Росприроднадзора по ДФО разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Компании начали охоту на косаток и белух для перепродажи.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов.

Происходящее осудили зоозащитники, в защиту животных выступили многие знаменитости. В итоге компании, которые занимались отловом косаток и белух, оштрафовали на десятки миллионов рублей. Выживших животных решили вернуть в дикую природу.