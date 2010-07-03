Памела Андерсон поблагодарила Путина за спасение косаток

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Актриса и зоозащитница Памела Андерсон поблагодарила Владимира Путина за помощь в освобождении косаток и белух из бухты Средней в Приморье. Ее письмо предоставила журналистам коалиция общественных организаций "Свободу косаткам и белухам", передает ТАСС.
"Переселение животных уже началось, и я выражаю вам мою признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить оставшихся 75 китов и не допустить отлов живых вольных белух и нескольких видов дельфинов в российских водах в 2020 году", – указывается в тексте письма.
По ее словам, защита китообразных может по праву считаться заслугой России.
В начале октября еще 14 белух покинули "китовую тюрьму" в Приморье. Животных доставили из бухты Средней в Сахалинский залив на судне. Млекопитающие благополучно перенесли дорогу. До этого незаконно выловленных белух и косаток перевозили до места выпуска по суше. Сначала – в специальных контейнерах на фурах везли до Хабаровска. Оттуда – до Охотского моря по воде. Весь путь занимал около шести дней. Маршрут и вид транспортировки пришлось поменять из-за паводка на Амуре.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как осенью 2018 года экологи предупредили власти о незаконной продаже из России в Китай краснокнижных косаток. Прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. 90 белух и 12 косаток было решено освободить.
Компанию "Афалина", которая отловила косаток и белух, оштрафовали на 28,176 миллиона рублей. Фирму признали виновной в нарушении правил рыболовства. Штраф в 28 миллионов рублей назначили также компании "Белый кит", в 56,4 миллиона рублей – компании "Океанариум ДВ", в 37,6 миллиона рублей – компании "Сочинский дельфинарий". Вместе с тем зоозащитники заявили, что из вольеров исчезли больная косатка и три белухи – животные могли погибнуть из-за плохих условий содержания.
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