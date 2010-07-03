Команда Кусто оценила операцию по освобождению косаток и белух в Приморье

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Команда Кусто позитивно оценивает начало операции по спасению косаток и белух из "китовой тюрьмы". Об этом сообщил ИА "НСН" советник Жан-Мишеля Кусто Чарльз Винник.

"Нам очень отрадно видеть, что косаток и белух перевозят в Хабаровск, чтобы потом выпустить", – заявил эксперт. Он пожелал успеха сотрудникам ВНИРО и всем, кто занимается возвращением косаток и белух в открытый океан. "Мы предоставили свои рекомендации для их освобождения и надеемся, что российская сторона использует их, насколько сможет. Это хороший день для китов!" – подчеркнул Винник.

Ранее сообщалось, что косаток и белух доставят на грузовиках в Хабаровск, а затем к месту выпуска в Охотском море. При этом в команде Кусто считают, что животных лучше перевозить морем, отметила директор Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей. По ее словам, это позволит "уменьшить стресс животных, чтобы не было перебрасывания с одного вида транспорта на другой". "Многие также переживают, и я в их числе, куда же сейчас привезут косаток и белух? Готовы ли для них временные морские вольеры, где они расположены?" – высказала свои опасения эксперт.

Она пояснила, что в рекомендациях команды Кусто, и в плане, составленном российскими учеными, было согласовано, что на месте выпуска необходимо установить вольеры, где морские обитатели смогут "прийти в себя" после переезда. "Нужно убедиться, что с их здоровьем все нормально, что в акватории достаточно еды и в непосредственной близости есть их сородичи, и тогда можно выпускать", – пояснила Белей.

В мае прошлого года Росприроднадзор по ДФО разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Компании выловили для перепродажи как минимум 12 косаток и 90 белух. В результате белухи и 11 косаток оказались в "Центре передержки морских млекопитающих" в Приморье, который экологи стали называть "китовой тюрьмой".

В сентябре того же года зоозащитники заявили, что, выдав разрешение на отлов, Росприроднадзор грубо нарушил закон. Специалисты забили тревогу, подчеркнув, что животные содержатся в неподобающих условиях. По словам зоозащитников, из вольеров пропали больная косатка и три белухи. Были возбуждены уголовные дела. В защиту млекопитающих выступили знаменитости по всему миру.

20 июня первая группа косаток и белух, содержавшихся в неволе в бухте Средней, отправилась к месту выпуска в Охотском море. По словам специалистов ВНИРО, косатки и белухи чувствуют себя хорошо. Впереди их ожидает остановка в Хабаровске для замены воды в контейнере.

