Власти задержали в Индии мужчину после убийства беременной слонихи

Фото: AP Photo/Rajesh U Krishna

Власти индийского штата Керала задержали мужчину из-за убийства беременной слонихи. Инцидент произошел в конце мая в округе Палаккад, передает канал Zee News.

До этого убийство беременного животного вызвало резонанс среди общественности. Выяснилось, что слониха съела "начиненный петардами" ананас. Данную еду предложили ей местные жители. В результате млекопитающее из отряда хоботных получило травму и умерло, находясь в реке.

По словам министра лесного хозяйства штата, виновников данного инцидента несколько. В настоящий момент продолжается процесс их задержания. Чиновник отметил, что в отношении людей, причастных к убийству слонихи, примут строгие меры. Виновным в гибели животного грозит штраф или тюремное заключение.

Известно, что слониху похоронили в лесу, где она жила. Незадолго до смерти ее пытался спасти сотрудник лесного хозяйства Мохан Кришнан, рассказавший про эту историю в Facebook.