Панда в зоопарке Таиланда умерла от сердечной недостаточности

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Гигантская панда Чуан Чуан из зоопарка таиландского Чиангмая умерла от сердечной недостаточности. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

В администрации зоопарка опровергли предположения, что причиной смерти животного могло стать небрежное кормление, отсутствие заботы или нападение. "Вскрытие и анализ, проведенные экспертами из Китая и Таиланда, показали, что гигантская панда хорошо питалась, никаких внешних ран не было обнаружено", ~ заверили представители зоосада. По их словам, в трахее панды также не нашли никаких посторонних предметов.

"Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, что привело к нехватке кислорода во внутренних органах", – сказано в тексте сообщения.

Сотрудники зоопарка подтвердили, что Таиланд выплатит Китаю компенсацию за смерть бамбукового медведя. О какой именно сумме идет речь не уточняется.

Чуан Чуан был подарком китайского правительства Таиланду, он прибыл в Чиангмай из Чэнду в октябре 2003 года вместе с самкой Линхуэй. В мае 2009 года у них родилась Линьбин. Чуан Чуан и Линхуэй должны были вернуться в Китай в 2013 году, однако соглашение об их пребывании в Таиланде продлили до 2023 года.

Средняя продолжительность жизни гигантской панды – около 15–20 лет в природе и до 30 лет в неволе. Пандой-рекордсменом считается Цзяцзя, дожившая до 38 лет.

А в Московский зоопарк в этом году приехали большие панды Жуи и Диндин. Согласно договоренности, они поселятся там на 15 лет. Юридически животные, как и их возможное потомство, принадлежат Китаю.

2,5-летний самец Жуи и полуторагодовалая самка Диндин прибыли в Москву спецрейсом из Пекина 29 апреля. К их приезду был полностью обновлен вольерный комплекс общей площадью более 800 квадратных метров. 5 июня 2019 года состоялось открытие экспозиции "Фауна Китая". Церемонию посетили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

С 1 июля Московский зоопарк запустил прямую видеотрансляцию из вольеров панд Жуи и Диндин. Восемь камер в круглосуточном режиме транслируют сеансы кормления бамбуковых медведей, их игры и тренинги с киперами.