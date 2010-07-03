Московский зоопарк запустит видеотрансляцию из вольеров панд

Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин

Московский зоопарк запускает прямую видеотрансляцию из вольеров панд Жуи и Диндин, сообщает портал мэра и правительства Москвы. С 1 июля восемь камер будут круглосуточно транслировать сеансы кормления бамбуковых медведей, их игры и тренинги с киперами. Наблюдать за жизнью панд можно будет в специальном разделе на сайте зоосада.

Как отметила директор Московского зоопарка Светлана Акулова, "чтобы познакомиться с необычными повадками бамбуковых медведей, недостаточно провести целый день у их вольера". По ее словам, онлайн-трансляции позволят увидеть, что делают панды в разное время дня, например, "как они добывают заранее спрятанные от них лакомства, едят фруктовый лед, играют".

Директор зоосада также пояснила, что благодаря трансляциям возможность познакомиться с пандами получат и те, кто живет далеко от Москвы. "Появление панд в зоопарке – долгожданное событие и большая радость, которой нам непременно хочется делиться", – подчеркнула Акулова.

Уточняется, что камеры установлены так, чтобы за гостями из Поднебесной можно было наблюдать с разных ракурсов. Одновременно с прямым эфиром из павильона "Фауна Китая" зоопарк планирует запустить трансляцию из вольеров кустарниковых собак и гривистых волков.

В 2016 году Московский зоопарк обратился в посольство КНР с просьбой о передаче панд на временное содержание. Переговоры заняли три года и в итоге увенчались успехом. Согласно договоренности, панды поселятся в столичном зоопарке на 15 лет. Юридически животные, как и их возможное потомство, принадлежат Китаю.

2,5-летний самец Жуи и полуторагодовалая самка Диндин прибыли в Москву спецрейсом из Пекина 29 апреля. К их приезду был полностью обновлен вольерный комплекс общей площадью более 800 квадратных метров. 5 июня состоялось открытие экспозиции "Фауна Китая". Церемонию посетили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Также сообщалось, что Московский зоопарк не планирует вводить должность "обнимателя панд". По словам специалиста, это "опасное мероприятие", так как многое зависит от характера животного и ухода за ним. Профессия "обниматель панд" существует в Китае. Специальный сотрудник заботится о медвежатах в возрасте до двух лет. Он должен постоянно находиться рядом с пандами и обнимать их.