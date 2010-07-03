Как проходит завтрак у китайских панд. Видео



Ежедневно с 08:00 до 10:00 все желающие могут навестить китайских панд в Московском зоопарке. В это время суток медведи проявляют наибольшую активность: проснувшись, они умываются, завтракают бамбуком, играют, а также выполняют различные задания по просьбе киперов в рамках специальных тренингов.

2,5-летний самец Жуи и полуторагодовалая самка Диндин прибыли в Москву спецрейсом из Пекина 29 апреля. К их приезду был полностью обновлен вольерный комплекс общей площадью более 800 квадратных метров. Он расположен на старой территории столичного зоопарка.