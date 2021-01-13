Задержанных в Южном Судане россиян отпустили на свободу

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Задержанных в Южном Судане россиян отпустили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Марию Захарову.

"В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана", – сказала Захарова.

В посольстве РФ в Уганде уточнили, что против россиян никакие обвинения выдвинуты не были. Уточняется, что они переночуют в городе Капоэта и отправятся в четверг в Джубу.

Ранее блогер Илья Варламов рассказал, что его вместе с женой и друзьями задержали в Южном Судане.

Инцидент произошел в аэропорту Капоэты, когда российская группа туристов направлялась в Джубу, столицу Южного Судана. Варламов рассказал, что им выдвинули обвинение в отсутствии разрешения от министерства дикой природы. В связи с задержанием россияне попросили консульскую помощь в посольстве в Уганде.