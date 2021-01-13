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Происшествия

14:48

Блогера Варламова и еще четверых россиян задержали в Южном Судане

происшествия за рубежом

Фото: twitter.com/gruppa_voina

Блогера, журналиста Илью Варламова, издателя Петра Верзилова и еще троих россиян задержали в Южном Судане. Об этом сообщается на сайте журналиста.

Инцидент произошел в аэропорту Капоэты, когда российская группа туристов направлялась в Джубу, столицу Южного Судана. По предварительным данным, которые озвучил Варламов, их вещи обыскивали военные.

"Они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении", – сказал блогер.

Он добавил, что у них пытаются забрать телефоны. Также им выдвинули обвинение в отсутствии разрешения от министерства дикой природы, которое, по заявлению Варламова, "вообще никогда не нужно".

Кроме того, россияне попросили консульскую помощь в посольстве в Уганде.

Ранее блогер Илья Варламов составил список самых опасных городов России за 2020 год. Первую строчку в нем занял город Кызыл, расположенный в Республике Тыва.

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