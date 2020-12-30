Блогер перечислил самые опасные города России

Фото: РИА Новости/Сергей Субботин
Блогер Илья Варламов составил список самых опасных городов России за 2020 год. Первую строчку в нем занял город Кызыл, расположенный в Республике Тыва, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что блогер определял самые опасные города, опираясь на данные правоохранительных органов по количеству совершаемых в регионах преступлений. Второе место в рейтинге занял Магадан. Количество убийств в населенном пункте, согласно приведенной статистике, превышает средний показатель по стране в пять раз.
На третьем месте в списке расположился город Улан-Удэ. Также в списке числятся Челябинск, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Благовещенск и Екатеринбург. Последние два места принадлежат Санкт-Петербургу и Москве.
Ранее в МВД представили данные о состоянии преступности в России за период с января по сентябрь этого года. В министерстве заявляли о снижении числа выявленных преступников среди несовершеннолетних. За указанный период было выявлено свыше 651 тысячи человек, которые совершили преступления.
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