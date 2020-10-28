В МВД сообщили о ситуации с преступностью среди несовершеннолетних

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В МВД представили данные о состоянии преступности в России за период с января по сентябрь этого года. В стране отмечается снижение числа выявленных преступников среди несовершеннолетних, сообщает RT.

В материале говорится, что за указанный период было выявлено свыше 651 тысячи человек, которые совершили преступления.

При этом среди несовершеннолетних – более 24 тысяч преступников. Этот показатель на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в МВД рассказали о снижении числа случаев семейного насилия в России. Согласно данным ведомства, число правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, сократилось на 13%, а их удельный вес в общей массе противоправных деяний составил 1,4%.

