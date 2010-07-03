Омбудсмен оценила предложение привлекать к уголовной ответственности с 12 лет

Депутат Госдумы Сергей Вострецов поддержал идею снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет. Ранее такое предложение появилось на сайте Российской общественной инициативы: граждан обеспокоил рост детской преступности, причиной которой, по их мнению, является безнаказанность. Разбираемся, принесет ли пользу подобное нововведение.



"Снизился нравственный барьер"

О снижении возраста уголовной ответственности вновь заговорили на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). В опубликованной петиции отмечается рост детской преступности, причиной которого, считают ее авторы, стало отсутствие воспитания подрастающего поколения, а также безнаказанность.

В инициативе говорится, что современные дети взрослеют рано: они прекрасно осведомлены о своих правах, но обязанностями, к сожалению, пренебрегают. "Мы пришли к тому, что у детей ощутимо снизился нравственных барьер", – подводят итог ее авторы.

Идею уже одобрил депутат Госдумы Сергей Вострецов. Он также отметил рост количества преступлений и жестокости среди подростков, но при этом напомнил: целью системы наказаний является профилактика преступности, а не наказание как таковое.





Сергей Вострецов депутат Госдумы При снижении возраста уголовной ответственности школы должны детям четко разъяснять, что если вы считаете себя взрослыми и можете вести себя очень развязно, то знайте, что будете нести за это ответственность.

Депутат также напомнил еще об одной немаловажной стороне этого вопроса. Речь идет о родителях. "Снижая возрастной порог уголовной ответственности, надо усиливать и ответственность родителей, чтобы понимали: детей недостаточно родить, кормить, их нужно воспитывать", – заявил Вострецов.





Подобный вопрос поднимается не впервые. Например, в 2017 году депутат Госдумы Иван Сухарев готовил законопроект, в котором предлагал снизить возраст уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет. В 2019-м к проблеме вернулись: Заксобрание Санкт-Петербурга внесло на рассмотрение Госдумы законопроект с поправками в Уголовный кодекс, где предложило снизить возраст наступления ответственности для живодеров с 16 до 14 лет.

На сегодняшний день в России уголовная ответственность наступает с 16 лет. Однако существует определенный перечень случаев, при которых наказание может понести лицо, достигшее 14-ти лет. Сторонники снижения возраста уголовной ответственности зачастую апеллируют к иностранному опыту.



Станет только хуже?

Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что не готова поддержать подобное предложение. По ее словам, инструментов для работы с проблемными подростками на данный момент в России хватает.

"У нас сегодня есть достаточно возможностей воздействия, в том числе и самых серьезных. Мы имеем школы для детей с девиантным поведением, с отклонениями, где с ними работают все-таки не представители ФСИН, а психологи, педагоги, соцработники. Они имеют специальное образование для того, чтобы корректировать поведенческие наклонности таких детей", – рассказала Потяева в беседе с Москвой 24.

При этом уголовное наказание в возрасте 12 лет, когда ребенок еще окончательно не сформировался как личность, по мнению омбудсмена, не принесет никакой пользы.





Татьяна Потяева уполномоченная по правам человека в Москве В этом возрасте еще не сформировался характер ребенка. И если он попадет в рамках уголовной ответственности в места лишения свободы, мы не получим достойного гражданина РФ. Там он приобретет гораздо больше негативных вещей в поведенческом характере, нежели положительных.

Вместо обращения к уголовной практике Потяева посоветовала в рамках борьбы с детской преступностью усовершенствовать уже работающие инструменты, а также обратить внимание на выполнение своих функций общественных институтов.

"Вокруг ребенка масса людей, которые отвечают за то, чтобы в обществе он вел себя достойно. В первую очередь, это родители. У нас везде сформулирована ответственность родителей за поведение своих детей. И конечно, это образовательные организации, где ребенок большую часть времени проводит в этом возрасте", – отметила Потяева.



Профилактика во главе угла

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец также заявила, что снижение возраста уголовной ответственности скорее усугубит ситуацию, нежели исправит ее. Вместо этого она предложила обратить внимание на профилактику детской преступности.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета Откуда берется детская преступность? Она возникает из-за того, что наши дети ходят неприкаянные, предоставленные сами себе, когда у них нет еще жизненного опыта, когда они еще не понимают элементарных вещей, зато есть очень высокий уровень энергии и отсутствие тормозов. И если рядом нет взрослых, которые могут направить в верное русло, очень часто ребенок идет по наклонной плоскости вниз.

По словам Волынец, речь идет не о распущенности, безнаказанности и вседозволенности, а в большей степени о чрезмерной свободе и безделии. "Когда дети идут на преступления, они таким образом тренируют свои лидерские качества, доказывают, что они что-то могут в этой жизни. И если нет возможности в позитивном ключе себя проявить, энергия идет на деструктив и разрушение", – пояснила она в беседе с Москвой 24.

Таким образом, полагает эксперт, в рамках профилактики лучше всего качественно увеличить поддержку неблагополучных семей или семей с определенными трудностями, улучшить работу детских психологов в общеобразовательных учреждениях, создать масштабную, но при этом бесплатную и доступную инфраструктуру для детского развития.

"Нам нужна максимальная занятость детей во внеурочное время: кружки, бесплатные секции и классы, чтобы ребенок мог себя реализовать в любом направлении, которое считает для себя интересным", – пояснила Волынец.

Также глава Национального родительского комитета считает нужным обратить внимание на социализацию подростков, уже попавших в колонии. "Необходимо усилить программы работы с детьми, которые уже оказались в подростковых колониях, чтобы судьба их не была сломлена", – добавила собеседница Москвы 24.

Даже в 14 и 16 лет вернуться к прежней жизни детям сложно, ведь они всего лишь подростки. Поэтому, по словам Волынец, ужесточение наказания, снижение возраста ответственности вместо борьбы с первопричиной – это путь в никуда.