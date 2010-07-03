В Общественном совете при Минобрнауки оценили идею убрать классику из школьной программы

В начале учебного года среди россиян вновь возникли споры по поводу исключения из школьной программы по литературе романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир". При этом, согласно опросам, многие хотят добавить серию книг о Гарри Поттере. Разбираемся, нуждается ли в корректировке список школьного чтения.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Долой Толстого?

В читательском сообществе вновь поднимается вопрос об исключении романа "Война и мир" Льва Толстого из школьной программы. При этом так высказываются не только родители, но и некоторые педагоги, утверждая что 90% школьников прочитают роман-эпопею только в кратком изложении или посмотрят фильмы на его основе.

В 2016 году за исключение произведения Толстого даже выступала действующий на тот момент президент Российской академии образования Людмила Вербицкая. Она тогда отметила, что "Война и мир" – "глубоко философское произведение", где автор затрагивает темы, глубины которых ребенок понять не может.

При этом, согласно опросам популярного книжного онлайн-сервиса, 42% пользователей хотели бы добавить сагу Джоан Роулинг о Гарри Поттере в школьную программу. Второе место занял рассказ Дэниела Киза "Цветы для Элджернона." Также на уроках литературы предлагают изучать "Азазель" Бориса Акунина. В список желанных произведений попали и "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева, "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной.

А вот за исключение из него романа "Война и мир" Льва Толстого и эпопеи "Тихий Дон" Михаила Шолохова проголосовали 24% пользователей. Также опрошенные выступили против "лагерной прозы": "Один день Ивана Денисовича" Александра Солженицына и сборника "Колымские рассказы" Варлама Шаламова. В опросе приняли участие свыше 1,5 тысячи человек.



Книги о Гарри Поттере предлагают включить в школьную программу

Нужно ли менять школьную программу?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и внук известного писателя Александр Шолохов не поддержал идею исключить роман-эпопею Толстого из школьной программы.

"Мое мнение однозначное, что если не прививать любовь к чтению, к родному языку, то человек никогда и не начнет читать. Я выходец из того времени, когда все это было в школьной программе, когда нас заставляли это учить. Не могу сказать, что это всегда было приятно, но я уверен, что любой человек, даже в принудительном порядке повысивший свой культурный уровень, от этого не проиграет точно", – заявил депутат.

При этом парламентарий согласен с тем, что школьную программу необходимо менять. В пересмотре нуждается список классической литературы. Но его следует расширить, а не удалять те или иные тексты, подчеркнул Шолохов.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова также выступила "за сохранение традиций" и за присутствие классиков в школьной программе.

"Что касается исключения Шолохова, то я категорически против. Его даже за границей пытаются читать, изучать, а мы, получается, не ценим то, что у нас есть. Уникальный человек, нобелевский лауреат, прекрасно воссоздал колорит и атмосферу казачества того времени, когда он был современником тех событий. Знание своих традиций, устоев, своей истории невозможно без прочтения его произведений. Толстого тоже везде чтят", – рассказала Москве 24 парламентарий.





Лариса Тутова зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Можно добавить Гарри Поттера, но не заменять, не исключать одно и добавлять другое. Его можно почитать и так дома, в свободное время.

По ее словам, привить любовь к литературе – это задача преподавателей в школе, которые должны уметь преподнести замысел автора.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

В свою очередь, член Общественного совета при министерстве науки и высшего образования РФ, академик Российской академии образования Виктор Болотов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что "Война и мир" – элемент "нашей культуры и нашей истории", поэтому российские школьники должны знать это произведение.

"Другое дело, что требовать от современного подростка, чтобы он прочитал все тома "Войны и мира" или весь "Тихий Дон", вряд ли возможно. Были, есть и будут дети, которые прочитают все это, но большая часть детей не прочитает, как и в советские времена", – отметил эксперт.





Виктор Болотов член Общественного совета при Минобрнауки РФ На мой взгляд, посмотреть хороший фильм про "Тихий Дон" и потом обсудить его, при необходимости обращаясь к первоисточнику, точно так же и фильм про "Войну и мир", обращать к первоисточнику, необходимо. Знать и понимать, о чем эти произведения, нужно.

Вместе с тем Болотов уверен, что включать в школьную программу Гарри Поттера не нужно, поскольку дети его и так прочитают. При этом, по его мнению, новые книги для чтения школьниками должны быть соразмерны развитию ребенка.

"В начальную школу добавлять Гоголя, на мой взгляд, бессмысленно. Или ту же Алексиевич, все должно соответствовать психологическому развитию. Второе – книги должны помогать ребенку понимать окружающий мир. Пушкин, конечно, наше все, но спросите детишек, все ли они понимают в его стихотворениях, просто даже терминологически. Пушкина знать надо, но требовать, чтобы учили его всего, – вряд ли", – считает собеседник Москвы 24.

Эксперт добавил, что в хорошей литературе всегда обсуждаются вечные вопросы: добра и зла, любви и ненависти, порядочности и непорядочности, – они помогают человеку осознать себя в этом мире.

Анатолий Федотов, Илона Соболева