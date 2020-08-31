В Госдуме не поддержали исключение "Войны и мира" из школьной программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первый заместитель председателя комитета по культуре Александр Шолохов не поддержал идею исключить роман "Война и мир" Льва Толстого из школьной программы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мнения могут быть разные, но мое мнение однозначное, что если не прививать любовь к чтению, к родному языку, то человек никогда и не начнет читать. <...> Не могу сказать, что это всегда было приятно, но я уверен, что любой человек, даже в принудительном порядке повысивший свой культурный уровень, от этого не проиграет точно", – заявил депутат.
По словам Шолохова, он не согласен с мнением лингвиста Людмилы Вербицкой, которая ранее заявила, что человек может "дорасти" до прочтения романа-эпопеи самостоятельно.
Кроме того, представитель думского комитета высказался в поддержку пересмотра школьной программы. Шолохов заявил, что раздел классической литературы следует расширить, а не удалять из него те или иные тексты.
В минувшем году портал "Словодел" опубликовал перечень из 10 лучших фильмов в истории советского кинематографа. В этот список, помимо работ Андрея Тарковского, включили экранизацию романа "Война и мир", которую сняли под руководством Сергея Бондарчука.
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