Названы популярные библиотечные книги среди москвичей в сезон каникул и отпусков

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Владельцы единых читательских билетов в столице чаще всего отдают предпочтение работам современных отечественных прозаиков. Еще популярны труды классиков русской и советской литературы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как сообщили в департаменте информационных технологий, чаще всего за два летних месяца по единому читательскому билету взрослые брали произведения Андрея Волоса и Александра Кондрашова. Дети обращались в городские читальни для получения литературы по школьной программе.
"Москвичи читают современную прозу, следят за литературными тенденциями и премиями. Например, интерес у горожан вызвала книга "Бегуны" Ольги Токарчук – лауреата Нобелевской премии по литературе за 2018 год. При этом владельцы ЕЧБ не забывают и о классике – Пушкине, Рабле, Платонове", – заявил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Сергей Шакрыл.
Стало известно, что лидером по числу книговыдач по ЕЧБ является сатирический роман "Шапка Шпаковского" автора Андрея Волоса. Эту книгу в библиотеках столицы за два месяца лета взяли 464 раза.
Кроме того, спрос был на романы "Говорит Москва" Александра Кондрашова и "Беллона" Бориса Акунина. Эти литературные произведения взяли в библиотеках 457 и 456 раз.
В топ-10 предпочтений взрослых любителей литературы есть "Окна" Дины Рубиной, "Один и одна" Владимира Маканина, "Убыр" Наиля Измайлова, "Повелительница" Нины Берберовой, "В родном углу" Сергея Дурылина, "пгт Вечность" Максима Осипова и "Глубокий воздух" Всеволода Гуревича.
Так, у читателей до 16 лет самая востребованная книга – "Конь с розовой гривой" Виктора Астафьева, за которой обращались 668 раз.
Вторым по популярности у учащихся является сборник рассказов Ивана Тургенева "Записки охотника". Его читатели взяли в библиотеках 316 раз. Помимо того, одним из наиболее востребованных этим летом произведений стал рассказ Антона Чехова "Лошадиная фамилия" (250 выдач).
К настоящему моменту москвичи получили 411 тысяч единых читательских билетов. Их принимают в 413 городских библиотеках из 440. Общий фонд московских читален, которые подключены к единой автоматизированной библиотечной информационной системе, превышает 11 миллионов изданий.
Ранее в Главархиве рассказали о самых популярных запросах москвичей. Также востребованы документы по дворянским родам Московской губернии, посемейные списки купцов, мещан, цеховых, ревизские сказки, личные дела студентов и преподавателей московских высших учебных заведений, отметил Онопенко.
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