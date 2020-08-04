В Главархиве рассказали о самых популярных запросах москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одними из наиболее запрашиваемых документов в столичном Главархиве являются метрические книги церквей, по которым можно найти записи о родственниках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника Главного архивного управления Москвы Ярослава Онопенко.

"Особо востребованы среди москвичей метрические книги церквей, которые до 1917 года выполняли функции современных ЗАГСов по регистрации рождений, браков и смертей людей. По ним проводится поиск записей о родственниках, живших 100 лет назад в Москве или Московской губернии для подтверждения родственных связей", – рассказал Онопенко.

Он отметил, что москвичи также активно интересуются документами с распоряжениями органов исполнительной власти, которые необходимы для подтверждения прав на объекты недвижимости. Одновременно с этим горожане проявляют интерес к фотодокументам по истории зданий, парков и культурных объектов.

Не менее популярны и документы по дворянским родам Московской губернии, посемейные списки купцов, мещан, цеховых, ревизские сказки, личные дела студентов и преподавателей московских высших учебных заведений, отметил Онопенко.

Ранее в Главархиве рассказали об истории создания ВДНХ. Решение о создании выставки, на которой предлагалось показать достижения коллективизации, было принято в 1934 году. ВДНХ хотели открыть к 20-летию советской власти, и к строительству приступили во второй половине 1935 года. Впоследствии дата открытия была перенесена на 1 августа 1939 года.

За оформление выставки отвечали архитекторы Владимир Щуко, Владимир Гельфрейх, Леонид Поляков, скульпторы Сергей Коненков, Сергей Меркуров, Георгий Мотовилов, художники Александр Дейнека, Александр Бубнов, Евгений Лансере, Кукрыниксы, Павел Соколов-Скаля и другие.

В качестве эмблемы была выбрана скульптурная группа "Тракторист и колхозница". Торжественная церемония открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (первое название ВДНХ) прошла в присутствии более чем 10 тысяч человек. Для посетителей открыли 87 объектов – как отраслевые, так и принадлежащие субъектам СССР.

