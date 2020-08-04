Капитальный ремонт проведут в библиотеке в Южном Чертанове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Капитальный ремонт будет проведен в библиотеке № 143 в Южном Чертанове. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя Мосгосэкспертизы Анну Яковлеву.

Глава ведомства заявила, что проектная документация на проведение работ уже согласована. Яковлева отметила, что правительство Москвы на протяжении нескольких лет реализует программу обновления инфраструктуры и модернизации столичных библиотек.

"По результатам обследования помещений библиотеки № 143 на Чертановской улице, а также на основании задания на проектирование предусматривается блок внутренних и внешних работ", – рассказала Яковлева.

Она отметила, что проект подразумевает частичную замену существующих перегородок, внутренних дверных блоков, а также полную внутреннюю отделку помещений.

Кроме того, часть здания оснастят акустическими устройствами и средствами информации для маломобильных граждан. Также появятся средства связи с дежурным персоналом.

"Отремонтируют фасад. <...> Будет уложена цокольная керамическая плитка, произведена замена плиточного покрытия лестниц, площадок, а также металлических перил ограждений площадки и пандуса", – подчеркнула Яковлева.

В рамках работ ремонтники также заменят оконные и наружные дверные блоки. Будут полностью обновлены системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения. Также дополнительно здание оснастят сплит-системами.

Ранее был завершен капремонт лечебного корпуса филиала №2 детской больницы имени Сперанского. Отмечалось, что работы закончили раньше намеченного срока.