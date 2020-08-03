Учебный корпус школы-интерната при МГУ и два общежития отремонтируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение о проведении капитального ремонта корпуса школы-интерната имени Колмогорова при МГУ, а также двух общежитий. Финансирование проекта планируется осуществлять из средств федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно проекту, ремонту подвергается пятиэтажное здание учебного корпуса и две одноэтажные пристройки.

"В связи со строительством нового учебного корпуса со столовой, рассчитанной на 540 человек, здесь, в старом учебном корпусе, переустроят помещение столовой, где демонтируют технологическое оборудование и разместят два лектория и кабинеты. Также будут частично перепланированы помещения подвального этажа", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, в пятиэтажных общежитиях перепланируют жилые комнаты для равномерного распределения школьников.

Во всех зданиях заменят кровельное покрытие, отремонтируют и покрасят фасады, заменят двери и окна, произведут внутренние отделочные и другие необходимые работы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи откроется осенью после капитального ремонта.