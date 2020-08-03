Учебный корпус школы-интерната при МГУ и два общежития отремонтируют в Москве

17:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение о проведении капитального ремонта корпуса школы-интерната имени Колмогорова при МГУ, а также двух общежитий. Финансирование проекта планируется осуществлять из средств федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно проекту, ремонту подвергается пятиэтажное здание учебного корпуса и две одноэтажные пристройки.
"В связи со строительством нового учебного корпуса со столовой, рассчитанной на 540 человек, здесь, в старом учебном корпусе, переустроят помещение столовой, где демонтируют технологическое оборудование и разместят два лектория и кабинеты. Также будут частично перепланированы помещения подвального этажа", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме этого, в пятиэтажных общежитиях перепланируют жилые комнаты для равномерного распределения школьников.
Во всех зданиях заменят кровельное покрытие, отремонтируют и покрасят фасады, заменят двери и окна, произведут внутренние отделочные и другие необходимые работы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи откроется осенью после капитального ремонта.
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