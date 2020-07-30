Здание 1915 года в Брюсовом переулке капитально отремонтируют

15:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Дом 1915 года, расположенный на Брюсовом переулке, ждет капитальный ремонт. Уже согласована проектная документация, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов в Москве активно реализуется. Проект ремонта семи-, восьмиэтажного здания, построенного в 1915 году по проекту архитектора Александра Иванова-Терентьева, уже согласован Мосгосэкспертизой", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Специалисты обновят фасад и декоративные элементы здания. Также покрасят потолки и стены в подвале, восстановят стяжку пола, поставят новые двери. Будет обновлен флагодержатель, оконные отливы и отливы межэтажных карнизов. В подъездах заменят окна, двери и фрамуги над входной дверью второго подъезда.
Полную внутреннюю отделку запланировали на лестничных клетках. На этажах появятся новые почтовые ящики, двери, поручни и плинтусы. На этажах проведут частичную замену стеклянных блоков. Кроме того, будут обновлены дверные и оконные откосы, покрытия торцов лестничных маршей, покрасят металлические ограждения лестниц.
В здании частично обновят системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения.
Ранее сообщалось, что отремонтируют многоквартирный дом 1928 года постройки на улице Доватора.
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