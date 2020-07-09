В Москве идет подготовка тепловых сетей к отопительному сезону

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Москве стартовали гидравлические испытания тепловых сетей для подготовки их к отопительному сезону. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Он рассказал, что в течение двух месяцев специалисты проведут испытания на 16,4 тысячи километрах тепловых сетей. Сейчас работы ведутся на 100 участках, протяженность которых составляет 1,7 тысячи километров.
Бирюков отметил, что на этот период сети выведены из-под нагрузки. В прошлом году в ходе аналогичных мероприятий, по его словам, было отремонтировано свыше 13 тысяч участков сетей.
"В ходе проведения гидравлических испытаний выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают. Это позволило предотвратить повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", – добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что параллельно работы по подготовке города к осенне-зимнему периоду ведут энергетики. Они отремонтировали уже 118 тепловых пунктов, проводятся работы по капитальному ремонту линий электропередачи.
Сотрудники Мосводоканала осмотрели также 9,7 километра водопроводных и 3,5 километра канализационных сетей, отремонтированы 124 пожарных гидранта и более четырех тысяч колодцев. Специалисты Мосгаза отремонтировали 125 газорегуляторных пунктов и 450 километров наружных газопроводов.
Бирюков подчеркнул, что всего к осенне-зимнему периоду в городе подготовят более 73 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия будут завершены до 1 сентября.
Ранее сообщалось, что с 3 июля в городе возобновились проверки газового оборудования в жилых домах. Ознакомиться с графиком возобновленных инспекций можно либо на официальном сайте Мосгаза, либо по справочным телефонам организации.
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