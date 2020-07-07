Московские службы применяют особый регламент ухода за растениями в жару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские службы ЖКХ применяют особый регламент ухода за растениями в жару, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства. Растения поливают чаще, а покос травы проводят реже.

За состоянием растений следят специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" и районных "Жилищников". Особое внимание уделяется цветникам. В засушливые дни клумбы поливают чаще и обильнее, а также проводят освежающее опрыскивание.

Работы проходят утром или вечером в зависимости от состояния почвы. В среднем за лето на один квадратный метр цветника уходит не менее 10 литров воды.

Деревья орошают из поливомоечных машин, что позволяет смыть с листьев пыль и увлажнить крону. Каждое дерево в среднем за лето получает около 40 литров воды.

Поливают деревья ночью, так как в темное время суток влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает движению машин.

В столице до утра среды, 8 июля, объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Как ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, во вторник вечером в столице возможны локальные смерчи, грозы, град и ливни. По его словам, в основном они затронут юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона.