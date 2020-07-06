В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в июле

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил, что в июле в России можно ожидать большой объем осадков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Впереди еще июль и август – самые дождливые месяцы по климатическим характеристикам. <…> Несмотря на бытующее мнение, что осадков больше всего осенью", – объяснил эксперт.

Вильфанд подчеркнул, что оба летних месяца известны большим числом погодных опасностей. На переменчивость климатического поведения в данном случае влияют перемещения воздушных масс в атмосфере.

Научный руководитель Гидрометцентра также обратил внимание граждан на то, что за первое полугодие 2020 года выпало значительное число осадков. Для Москвы этот показатель составил 70 процентов от нормы за год.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков ранее заявил, что в понедельник, 6 июля, воздух в Москве прогреется до отметки 28–30 градусов. Это произойдет, по словам специалиста, за счет антициклона.

