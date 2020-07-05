Синоптик озвучил причину жаркой погоды в столице этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков объяснил, чем обусловлены значительные повышения летних температур в Москве. Об этом сообщает RT.
Он рассказал, что переменчивый характер погоды в столице связан с тем, что Москва оказалась на стыке холодной и теплой воздушных масс.
"В этом году получилось так, что тропики очень жаркие… Вдоль Каспийского моря через Астрахань, Волгоград эту жару выносит до Москвы… Если посмотреть вчерашние температуры, в районе Астрахани было почти +39 градусов, в Волгограде – +37...+38, в Москве не было так жарко, но жара все равно близко подходит", – говорит Цыганков.
По его словам, влияет на температуру в Москве близость к Арктике, а также к Баренцеву морю.
"Когда оттуда заток холода идет, это как раз нас спасает", – уточняет Цыганков.
Метеоспециалист обратил внимание, что на следующей неделе москвичей ждет жаркая погода. При этом в четверг, 9 июля, прогнозируется небольшая прохлада, но потом снова будет жарко.
"На следующей неделе будет переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы практически во все дни, кроме субботы. Ветер будет меняться с южного на северный, в четверг будет прохладный ветер", – поясняет замначальника ситуационного центра Росгидромета.
Он отметил, что ночью столбики термометров жителей столицы покажут до плюс 18 градусов, а днем – до 30 градусов.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах 27–32 градусов, начиная с 5 июля. В Московской области воздух может прогреться до 33 градусов, не исключаются грозы.
Кроме того, говорилось, что укрыться от жары можно будет в комнатах прохлады. Специальные зоны с кулерами и кондиционерами открыли на базе территориальных ЦСО.
Еще психолог рекомендовала меньше нервничать в жаркую погоду. Специалист посоветовала избегать чрезмерных физических нагрузок, долгого пребывания в тесных непроветриваемых помещениях, на солнцепеке.
Из-за жары москвичи приезжают отдыхать на водоемы
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