Синоптик озвучил причину жаркой погоды в столице этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков объяснил, чем обусловлены значительные повышения летних температур в Москве. Об этом сообщает RT.

Он рассказал, что переменчивый характер погоды в столице связан с тем, что Москва оказалась на стыке холодной и теплой воздушных масс.

"В этом году получилось так, что тропики очень жаркие… Вдоль Каспийского моря через Астрахань, Волгоград эту жару выносит до Москвы… Если посмотреть вчерашние температуры, в районе Астрахани было почти +39 градусов, в Волгограде – +37...+38, в Москве не было так жарко, но жара все равно близко подходит", – говорит Цыганков.

По его словам, влияет на температуру в Москве близость к Арктике, а также к Баренцеву морю.

"Когда оттуда заток холода идет, это как раз нас спасает", – уточняет Цыганков.

Метеоспециалист обратил внимание, что на следующей неделе москвичей ждет жаркая погода. При этом в четверг, 9 июля, прогнозируется небольшая прохлада, но потом снова будет жарко.

"На следующей неделе будет переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы практически во все дни, кроме субботы. Ветер будет меняться с южного на северный, в четверг будет прохладный ветер", – поясняет замначальника ситуационного центра Росгидромета.

Он отметил, что ночью столбики термометров жителей столицы покажут до плюс 18 градусов, а днем – до 30 градусов.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах 27–32 градусов, начиная с 5 июля. В Московской области воздух может прогреться до 33 градусов, не исключаются грозы.

Кроме того, говорилось, что укрыться от жары можно будет в комнатах прохлады. Специальные зоны с кулерами и кондиционерами открыли на базе территориальных ЦСО.

Еще психолог рекомендовала меньше нервничать в жаркую погоду. Специалист посоветовала избегать чрезмерных физических нагрузок, долгого пребывания в тесных непроветриваемых помещениях, на солнцепеке.