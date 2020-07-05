Синоптики дали прогноз по осадкам в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интенсивных дождей в Москве не будет из-за осушения воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогнозы синоптиков.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, подобное явление вызвано тем, что воздушные массы переносятся с юго-востока, из Казахстана.

"Небольшой дождь постоянно ожидается и сегодня, и завтра, и во вторник. Но осадки будут локальные и небольшие, так как воздушные массы становятся более сухими", – рассказал специалист.

Вильфанд объяснил, что в столице ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Дожди, если все-таки пройдут, будут краткосрочными, добавил он.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах 27–32 градусов, начиная с 5 июля. При этом в Подмосковье воздух может прогреться до 33 градусов. Возможны грозы.

Укрыться от жары в Москве можно будет в комнатах прохлады. Специальные зоны с кулерами и кондиционерами открыли на базе территориальных центров социального обслуживания.

