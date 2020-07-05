Россиян предупредили о жаркой погоде

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Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде регионов Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе", – объявили специалисты.

Погодные аномалии также ожидаются в Саратовской области – в период с 5 по 7 июля столбик термометра может достичь 40 градусов тепла. Похожие температурные значения прогнозируются в Ростовской и Астраханской областях и в Калмыкии.

До 35–40 градусов воздух прогреется в районе Белгорода, Воронежа и Тамбова.

Что касается Москвы, то в ближайшие несколько дней температура будет держаться на уровне 27–32 градусов тепла. В воскресенье, 5 июля, жара может дополниться грозой.

