Прошедшее полугодие в РФ стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первые шесть месяцев 2020 года на территории России оказались самыми теплыми за время метеонаблюдений в стране, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он пояснил, что средняя температура в стране за первые полгода стала самой высокой за 130 лет – с 1891 года. Вильфанд отметил, что большой вклад в рекорд внесли значения экстремально теплых зимних месяцев. Так, средняя температура января была выше нормы на 10–11 градусов.

"Я не большой любитель рекордов, но тем не менее это рекорд", – цитирует метеоролога "Интерфакс".

Кроме того, по подсчетам специалистов, минувший июнь стал одним из самых теплых в целом на Северном полушарии, разделив рекорд с июнями 2016 и 2019 года.

Центр погоды "Фобос" сообщил, что в июле температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 1–2 градуса. Показания дневных термометров ожидаются в диапазоне 23–28 градусов тепла. Средняя ночная температура будет колебаться от плюс 12 до 17 градусов.

При этом выпадет не более 70% осадков, или около 60 миллиметров, вместо положенных 94. Таким образом, в июле прогнозируется настоящее и довольно стабильное "красное" лето. Погода будет "идеальной" для средней полосы России, отмечается в сообщении.

В "Фобосе" также добавили, что температура воздуха в июне также ровно на 2 градуса превысила норму, количество осадков составило 212% от положенного.