Пыльцевым аллергикам рекомендовали оставаться дома в жаркую погоду

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Людям с пыльцевой сезонной аллергией в жаркую погоду лучше оставаться дома, чтобы избежать обострения болезни, рассказала врач аллерголог-иммунолог консультативно-диагностического отделения Центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 столичного департамента здравоохранения Ольга Мухина.

По ее словам, наибольшие концентрации пыльцы отмечаются в теплую сухую и ветреную погоду в утренние часы.

"Также в периоды жары и повышенной влажности, которые наблюдаются сейчас на территории столичного региона, ожидаемо увеличивается концентрация пыльцевых зерен и облегчается их попадание в верхние и нижние дыхательные пути. Если идет период цветения тех растений, на которые у человека отмечаются аллергические реакции, лучше в такую погоду меньше бывать на улице, чтобы избежать обострения", – сказала Мухина Агентству "Москва".

По ее словам, действующий в столице масочный режим положительно влияет на самочувствие людей с пыльцевой аллергией. Мухина отметила, что маска механически защищает слизистые оболочки дыхательных путей от попадания пыльцы.

"Поэтому мы рекомендовали ношение масок нашим пациентам с поллинозом даже до введения карантинных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией", – добавила аллерголог.

Ранее врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, когда стоит готовиться к новому пику цветения аллергенных растений. Она отметила, что в скором времени стоит ожидать цветения злаковых и луговых трав.

"Впереди – цветение злаковых или луговых трав, затем – активное цветение сорных трав: полыни, амброзии", – рассказала Логина.

Врач отметила, что луговые травы появляются во второй половине июня. Эти растения опасны для аллергиков вплоть до начала августа – в зависимости от погодных условий.