Пыльцевым аллергикам рекомендовали оставаться дома в жаркую погоду

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин
Людям с пыльцевой сезонной аллергией в жаркую погоду лучше оставаться дома, чтобы избежать обострения болезни, рассказала врач аллерголог-иммунолог консультативно-диагностического отделения Центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 столичного департамента здравоохранения Ольга Мухина.
По ее словам, наибольшие концентрации пыльцы отмечаются в теплую сухую и ветреную погоду в утренние часы.
"Также в периоды жары и повышенной влажности, которые наблюдаются сейчас на территории столичного региона, ожидаемо увеличивается концентрация пыльцевых зерен и облегчается их попадание в верхние и нижние дыхательные пути. Если идет период цветения тех растений, на которые у человека отмечаются аллергические реакции, лучше в такую погоду меньше бывать на улице, чтобы избежать обострения", – сказала Мухина Агентству "Москва".
По ее словам, действующий в столице масочный режим положительно влияет на самочувствие людей с пыльцевой аллергией. Мухина отметила, что маска механически защищает слизистые оболочки дыхательных путей от попадания пыльцы.
"Поэтому мы рекомендовали ношение масок нашим пациентам с поллинозом даже до введения карантинных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией", – добавила аллерголог.
Ранее врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, когда стоит готовиться к новому пику цветения аллергенных растений. Она отметила, что в скором времени стоит ожидать цветения злаковых и луговых трав.
"Впереди – цветение злаковых или луговых трав, затем – активное цветение сорных трав: полыни, амброзии", – рассказала Логина.
Врач отметила, что луговые травы появляются во второй половине июня. Эти растения опасны для аллергиков вплоть до начала августа – в зависимости от погодных условий.
Аллерголог рассказал, как защититься от пыльцы
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: