Новый пик цветения. К чему стоит готовиться аллергикам

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Врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала Москве 24, когда стоит готовиться к новому пику цветения аллергенных растений. Она отметила, что в скором времени стоит ожидать цветения злаковых и луговых трав.

"Впереди – цветение злаковых или луговых трав, затем – активное цветение сорных трав: полыни, амброзии", – рассказала Логина.

Врач отметила, что луговые травы появляются во второй половине июня. Эти растения опасны для аллергиков вплоть до начала августа – в зависимости от погодных условий.

Лебеда и амброзия в свою очередь цветут с июля по сентябрь при условии теплой осени.

Логина подчеркнула, что аллергия может быть на пыльцу любых растений, например одуванчиков, поэтому расслабляться не стоит. Она отметила вероятность связи аллергии на пыльцу и продукты питания.



Надежда Логина врач-аллерголог У больных с аллергией на пыльцу нередко возникает перекрестная пищевая аллергия. Например, у больных с аллергией на полынь могут возникнуть аллергические реакции в виде дерматита, отека слизистой носовой полости при употреблении в пищу томатов, цитрусовых, арбуза и дыни.

Врач посоветовала при первых признаках аллергии обратиться к врачу. Она уточнила, что сейчас сделать пробу на аллерген достаточно просто.

"Если у вас появился насморк, зуд глаз, першение в горле, небольшой сухой кашель, приступы затрудненного дыхания, все это требует обследования у аллерголога. Сейчас несложно: сдаешь небольшое количество крови, специалисты проводят исследование на наличие аллергии на пыльцу вышеперечисленных растений – злаков и сорных трав", – резюмировала Логина.

Ранее стало известно, что пик активного цветения березы в Москве прошел. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Береза – один из главных аллергенов в Москве. Общая доля березы в составе зеленого фонда города – около 10%. В основном это береза повислая, или бородавчатая (более 80%), которая выделяет больше всего пыльцы.