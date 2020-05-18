В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом для аллергиков

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Аллергия не является фактором повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста аллерголога-иммунолога Минздрава РФ Рахита Хаитова.
"Пациенты с аллергическими заболеваниями, как правило, не подвержены большему риску развития коронавирусной инфекции и более серьезным осложнениям COVID-19, чем население в целом. Исключением могут быть более тяжелые случаи астмы с недостаточным контролем", – отметил Хаитов.
Он подчеркнул, что люди с аллергическими заболеваниями не должны забывать о лечении, в том числе во время пандемии коронавируса. Хаитов рекомендовал в особенности следить за своим состоянием и при необходимости усилить лечение людям с бронхиальной астмой.
"Особенно важен контроль у пациентов с бронхиальной астмой, поэтому следует продолжить, а при необходимости – увеличить дозу ингаляционных кортикостероидов и комбинированных препаратов", – заявил врач.
Хаитов также посоветовал аллергикам меньше находиться на улице в дни с максимальной концентрацией пыльцы в воздухе, чаще промывать нос, а также следить за своим рационом питания. Врач рекомендовал людям с аллергией на пыльцу деревьев не употреблять яблоки, морковь, сельдерей, косточковые плоды в сыром виде и орехи.
"С целью уменьшения выраженности симптомов возможно применение неседативных (последнего поколения) антигистаминных препаратов в дозировках, соответствующих инструкции к препарату. Не используйте сосудосуживающие препараты более семи дней", – заключил аллерголог-иммунолог.
Ранее профессор Королевского колледжа врачей общей практики Великобритании Мартин Маршалл заявил, что сезонная аллергия похожа на коронавирус, но существуют ключевые отличия. В частности, при аллергии в первую очередь характерны насморк или заложенный нос, а также чихание и слезотечение.
Для коронавируса характерны высокая температура и постоянный кашель. Эти симптомы не зависят от внешних факторов и обладают устойчивым характером. При них людям необходимо вызвать врача и самоизолироваться.
Чем симптомы аллергии отличаются от признаков коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: