В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом для аллергиков

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Аллергия не является фактором повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста аллерголога-иммунолога Минздрава РФ Рахита Хаитова.

"Пациенты с аллергическими заболеваниями, как правило, не подвержены большему риску развития коронавирусной инфекции и более серьезным осложнениям COVID-19, чем население в целом. Исключением могут быть более тяжелые случаи астмы с недостаточным контролем", – отметил Хаитов.

Он подчеркнул, что люди с аллергическими заболеваниями не должны забывать о лечении, в том числе во время пандемии коронавируса. Хаитов рекомендовал в особенности следить за своим состоянием и при необходимости усилить лечение людям с бронхиальной астмой.

"Особенно важен контроль у пациентов с бронхиальной астмой, поэтому следует продолжить, а при необходимости – увеличить дозу ингаляционных кортикостероидов и комбинированных препаратов", – заявил врач.

Хаитов также посоветовал аллергикам меньше находиться на улице в дни с максимальной концентрацией пыльцы в воздухе, чаще промывать нос, а также следить за своим рационом питания. Врач рекомендовал людям с аллергией на пыльцу деревьев не употреблять яблоки, морковь, сельдерей, косточковые плоды в сыром виде и орехи.

"С целью уменьшения выраженности симптомов возможно применение неседативных (последнего поколения) антигистаминных препаратов в дозировках, соответствующих инструкции к препарату. Не используйте сосудосуживающие препараты более семи дней", – заключил аллерголог-иммунолог.

Ранее профессор Королевского колледжа врачей общей практики Великобритании Мартин Маршалл заявил, что сезонная аллергия похожа на коронавирус, но существуют ключевые отличия. В частности, при аллергии в первую очередь характерны насморк или заложенный нос, а также чихание и слезотечение.

Для коронавируса характерны высокая температура и постоянный кашель. Эти симптомы не зависят от внешних факторов и обладают устойчивым характером. При них людям необходимо вызвать врача и самоизолироваться.

