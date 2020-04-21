Аллергики не входят в группу риска по развитию осложнений из-за COVID-19 – Депздрав

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Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Депздрава, заведующая Центром аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 Дарья Фомина рассказала, что сезонные аллергики не входят в группу риска по развитию осложнений из-за коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Оптимистично звучат данные международных центров, указывающих, что все-таки пациенты с аллергическими заболеваниями не относятся к группам риска по развитию тяжелых форм COVID-19. В настоящий момент не получено научных данных о корреляции между наличием у пациента поллиноза и частотой заражения COVID-19", – сказала Фомина.

При этом она подчеркнула, что при любом хроническом воспалительном процессе слизистых оболочек дыхательных путей необходимо более внимательно подходить к профилактическим мерам: мыть руки, использовать дезинфицирующие растворы, носить маски и соблюдать режим самоизоляции.

Фомина считает, что самоизоляция поможет аллергикам легче перенести сезонное обострение. Она добавила, что также не стоит забывать, что пыльца может попасть в помещение при проветривании или при заносе с предметами одежды, поэтому она рекомендовала не пренебрегать мерами индивидуальной защиты.

Ранее аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе отметила, что из-за аллергии слизистые оболочки становятся более уязвимыми для вируса. Она отметила, что в период цветения деревьев аллергикам как никогда необходимо, помимо соблюдения режима самоизоляции, получать назначенную противоаллергическую терапию.

Брагвадзе отметила, что применение антигистаминных препаратов вместе с противоаллергическими лекарствами не имеет противопоказаний. В случае заражения коронавирусом, подчеркнула врач, специалисты назначат курс лечения, который будет учитывать наличие аллергии у пациента.

