Пик цветения березы прошел в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пик активного пыления березы в Москве прошел, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Береза – один из главных аллергенов в Москве. Общая доля березы в составе Зеленого фонда города – около 10%. В основном это береза повислая или бородавчатая (более 80%), которая выделяет больше всего пыльцы.

Также в Москве встречаются береза вишневая – декоративный североамериканский вид, береза полезная и береза ребристая. Больше всего берез растет в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк, а также в парках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно".

Ранее в Минздраве заявили, что аллергия не является фактором повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Людям с аллергическими заболеваниями рекомендовали в особенности следить за своим состоянием и при необходимости усилить лечение людям с бронхиальной астмой.