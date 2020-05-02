Названы различия симптомов сезонной аллергии и COVID-19

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В Роспотребнадзоре сообщили различия симптомов сезонной аллергии и коронавируса COVID-19. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"При сезонной аллергии нет повышения температуры, нет выраженной слабости, утомляемости, нет болей в мышцах, кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой). Нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)", – отметили специалисты.

При этом для сезонной аллергии характерны такие симптомы, как насморк, першение в горле, покраснение глаз, зуд и слезотечение.

Эксперты советуют при проявлении признаков аллергии соблюдать домашний режим, так как на улице концентрация раздражающих веществ намного выше. Также стоит принимать необходимые лекарства, выписанные врачом. В случае ухудшения здоровья нужно обращаться в больницу.

В ведомстве добавили, что аллергия не повышает риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Исключение составляют только такие заболевания, как тяжелая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Ранее в Роспотребнадзоре сравнили испанский грипп и коронавирус. Сообщалось, что ключевым различием является разница в сроках инкубационного периода и общая клиническая картина.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора допустили спад пандемии COVID-19 в жаркую погоду. При этом в ведомстве не исключили осенью вторую волну заболеваемости.