Названы различия симптомов сезонной аллергии и COVID-19

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
В Роспотребнадзоре сообщили различия симптомов сезонной аллергии и коронавируса COVID-19. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
"При сезонной аллергии нет повышения температуры, нет выраженной слабости, утомляемости, нет болей в мышцах, кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой). Нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)", – отметили специалисты.
При этом для сезонной аллергии характерны такие симптомы, как насморк, першение в горле, покраснение глаз, зуд и слезотечение.
Эксперты советуют при проявлении признаков аллергии соблюдать домашний режим, так как на улице концентрация раздражающих веществ намного выше. Также стоит принимать необходимые лекарства, выписанные врачом. В случае ухудшения здоровья нужно обращаться в больницу.
В ведомстве добавили, что аллергия не повышает риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Исключение составляют только такие заболевания, как тяжелая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.
Ранее в Роспотребнадзоре сравнили испанский грипп и коронавирус. Сообщалось, что ключевым различием является разница в сроках инкубационного периода и общая клиническая картина.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора допустили спад пандемии COVID-19 в жаркую погоду. При этом в ведомстве не исключили осенью вторую волну заболеваемости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: