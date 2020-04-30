Специалисты назвали наиболее опасные сопутствующие заболевания при коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты организации ISARIC проанализировали случаи попадания пациентов в реанимацию, подключения к аппарату ИВЛ и пришли к выводу, что половина заразившихся, у которых появились осложнения, имеют одно или несколько хронических заболеваний. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Как отмечается, чаще других осложнения появляются у людей с деменцией (39%). У пациентов c ожирением риск летального исхода при заражении COVID-19 на 37% выше. Риск летального исхода для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, по данным специалистов, составляет 31%.
В материале говорится, что примерно 19% пациентов страдают диабетом, столько же – заболеваниями легких, 15% – заболеваниями почек, а 14% – астмой. Рискуют получить осложнения и курильщики – 10%.
Ранее американские ученые обнаружили новый симптом COVID-19. Исследователи выяснили, что при заражении коронавирусом у людей могут меняться цвет пальцев ног. Они становятся синего или пурпурного цвета. Новый симптом обозначили как "коронавирусные пальцы".
В Москве же симптомы ОРВИ стали основанием для обязательного тестирования на заражение COVID-19. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Данная мера связана с тем, что симптоматика обычного ОРВИ очень похожа на коронавирусную, в связи с чем эти заболевания легко спутать.
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