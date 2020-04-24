Ученые из США назвали новый симптом коронавируса

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Фото: AP Photo/John Minchillo
Специалисты из США обнаружили новый симптом COVID-19, его назвали "коронавирусные пальцы", сообщает "Газета.ру".
Ученые выяснили, что новым симптомом можно считать изменившие цвет пальцы ног – они становятся синего или пурпурного цвета.
По словам инфекциониста из Университета Пенсильвании Эббинга Лаутенбаха, при этих пятнах пациент также ощущает жжение и боль при касании. Такие симптомы встречаются у тяжелых больных, а также у молодых людей, которые болеют бессимптомно, в том числе у детей.
Инфекционист отмечает, что изменение цвета пальцев на ногах связано с локальной воспалительной реакцией на инфекцию либо проявлением закупорки сосудов.
Руководитель службы неотложной помощи в больнице Массачусетса Сьюзен Уилкокс уверена, что эти симптомы встречаются у больных с тяжелой формой гриппа или вирусной пневмонией.
Накануне ученые пришли к выводу, что у пациентов с тяжелым протеканием коронавируса снижается уровень гемоглобина – белка, который переносит кислород. Это, по их словам, является тревожным симптомом вируса, потому что в этом случае зараженным могут не помочь аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В связи с этим ученые считают необходимым измерять уровень гемоглобина всем зараженным.
Ранее пульмонолог Сергей Авдеев рассказал о необычных симптомах проявления COVID-19. В частности, он заявил, что о наличии инфекции в организме может свидетельствовать сыпь на коже и сетчатое ливедо.
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