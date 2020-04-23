Пациентам с симптомами ОРВИ в Москве обязаны делать тест на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Тест на коронавирус в Москве обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что тяжесть заболевания на порядок не влияет. "Это требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ", – заявила вице-мэр в эфире Первого канала.

По ее словам, этот механизм также предполагает, что люди обязательно должны находиться под медицинским наблюдением.

Ранее Ракова рассказала, что пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения на горячую линию. Если пациенту была оказана помощь не в полном объеме, можно сообщить об этом специалистам горячей линии по номеру +7 (495) 870-45-09.

Отмечалось, что симптомы ОРВИ сложно отличить от COVID-19 на начальной стадии, поэтому ко всем таким пациентам будет повышенное внимание. Врачи будут ежедневно наблюдать пациентов по телефону, а в случае ухудшения состояния – оперативно менять тактику лечения и принимать решение о необходимости госпитализации. При подозрении на развитие пневмонии их будут направлять в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ.

В России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. У 47,8% заболевших не было клинических проявлений болезни.

По стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, за сутки зафиксировано 42 летальных исхода. Полностью выздоровел за сутки 471 человек, всего выписан 4 891 пациент.

В Москве зафиксировано 1 959 новых случаев заражения. Всего в столице заболели 33 940 человек, скончались 288.