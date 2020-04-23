Пациентам с симптомами ОРВИ в Москве обязаны делать тест на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Тест на коронавирус в Москве обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что тяжесть заболевания на порядок не влияет. "Это требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ", – заявила вице-мэр в эфире Первого канала.
По ее словам, этот механизм также предполагает, что люди обязательно должны находиться под медицинским наблюдением.
Ранее Ракова рассказала, что пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения на горячую линию. Если пациенту была оказана помощь не в полном объеме, можно сообщить об этом специалистам горячей линии по номеру +7 (495) 870-45-09.
Отмечалось, что симптомы ОРВИ сложно отличить от COVID-19 на начальной стадии, поэтому ко всем таким пациентам будет повышенное внимание. Врачи будут ежедневно наблюдать пациентов по телефону, а в случае ухудшения состояния – оперативно менять тактику лечения и принимать решение о необходимости госпитализации. При подозрении на развитие пневмонии их будут направлять в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ.
В России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. У 47,8% заболевших не было клинических проявлений болезни.
По стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, за сутки зафиксировано 42 летальных исхода. Полностью выздоровел за сутки 471 человек, всего выписан 4 891 пациент.
В Москве зафиксировано 1 959 новых случаев заражения. Всего в столице заболели 33 940 человек, скончались 288.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: