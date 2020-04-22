Оперштаб: самолечение ОРВИ и аллергии несет риски для жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что самолечение ОРВИ и аллергии несет риски для жизни.

"Самолечение подвергает смертельному риску здоровье самих пациентов. Даже незначительные на первый взгляд симптомы (такие как кашель, насморк, повышение температуры и другие) могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией", – рассказали в Оперштабе.

Специалисты отметили, что симптомы ОРВИ можно спутать с сезонной аллергией. Отмечается, что ухудшение самочувствия до крайне тяжелого в большинстве случаев происходит на 5–8 день и требует оперативного лечения.

В штабе подчеркнули, что большая часть скончавшихся от коронавируса пациентов не обращались на ранней стадии за помощью к медикам и не вызывали на дом врача. Горожан еще раз призвали при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением.

Согласно новым правилам, диагноз ОРВИ в Москве рассматривается как подозрение на коронавирусную инфекцию. Заболевшим предписано соблюдать самоизоляцию. Контролировать соблюдение режима будут с помощью приложения "Социальный мониторинг" и с применением системы видеонаблюдения.

Приложение либо обяжут установить на собственный смартфон, либо выдадут устройство. Что касается системы видеонаблюдения, то ее задействуют в сочетании с технологией распознавания лиц.

В России за последние сутки подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений. Большинство заболевших находится в Москве – 2 548. Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса.

