Оперштаб: самолечение ОРВИ и аллергии несет риски для жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что самолечение ОРВИ и аллергии несет риски для жизни.
"Самолечение подвергает смертельному риску здоровье самих пациентов. Даже незначительные на первый взгляд симптомы (такие как кашель, насморк, повышение температуры и другие) могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией", – рассказали в Оперштабе.
Специалисты отметили, что симптомы ОРВИ можно спутать с сезонной аллергией. Отмечается, что ухудшение самочувствия до крайне тяжелого в большинстве случаев происходит на 5–8 день и требует оперативного лечения.
В штабе подчеркнули, что большая часть скончавшихся от коронавируса пациентов не обращались на ранней стадии за помощью к медикам и не вызывали на дом врача. Горожан еще раз призвали при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением.
Согласно новым правилам, диагноз ОРВИ в Москве рассматривается как подозрение на коронавирусную инфекцию. Заболевшим предписано соблюдать самоизоляцию. Контролировать соблюдение режима будут с помощью приложения "Социальный мониторинг" и с применением системы видеонаблюдения.
Приложение либо обяжут установить на собственный смартфон, либо выдадут устройство. Что касается системы видеонаблюдения, то ее задействуют в сочетании с технологией распознавания лиц.
В России за последние сутки подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений. Большинство заболевших находится в Москве – 2 548. Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса.
Москвичи с симптомами ОРВИ должны соблюдать самоизоляцию как при COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: