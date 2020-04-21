Сожителям больных ОРВИ разрешили выходить в магазин в Подмосковье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жители Подмосковья, которые проживают вместе с больными ОРВИ и людьми с подозрением на коронавирус, смогут посетить ближайший магазин, вынести мусор или выгулять животных.

Как говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 22 апреля проживающие вместе с больными обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Исключение составят случаи обращения за экстренной медицинской помощью, а также следование к месту работы, поход в магазин, вынос мусора и выгул домашних животных.

Также указывается, что эти граждане не должны пользоваться транспортными средствами, за исключением передвижения в целях получения помощи в медицинских организациях.

Документ предусматривает использование технологии электронного мониторинга за местоположением больных ОРВИ, в том числе предполагается задействовать данные геолокации.

Собянин ввел дополнительные меры борьбы с коронавирусом



Аналогичные меры ранее были введены в столице. Отслеживать соблюдение карантина людьми с ОРВИ в Москве будут с помощью приложения "Социальный мониторинг" и с применением системы видеонаблюдения.

В России за сутки подтвердили 5 642 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. У 2 567 человек не было клинических проявлений. Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая. Это на 12% больше, чем днем ранее.