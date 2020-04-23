Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях лечения на горячую линию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения на горячую линию. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что если пациенту была оказана помощь не в полном объеме, то они могут сообщить об этом специалистам горячей линии по номеру +7 (495) 870-45-09.
Сотрудники call-центра обработают заявки и передадут соответствующую информацию в конкретную поликлинику для решения проблемы.
"Сотрудники центров "Мои документы" будут принимать заявки москвичей и передавать их в поликлиники. Такие меры мы принимаем для того, чтобы не упускать потенциальные случаи коронавирусной инфекции и предотвращать развитие болезни на ранней стадии", – рассказала вице-мэр.
Согласно новым правилам, диагноз ОРВИ в Москве рассматривается как подозрение на коронавирусную инфекцию. Отмечалось, что симптомы ОРВИ сложно отличить от COVID-19 на начальной стадии, поэтому ко всем таким пациентам будет повышенное внимание.
При подозрении на развитие пневмонии пациентов будут направлять в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ.
Заболевшим предписано соблюдать самоизоляцию. Контролировать соблюдение режима будут с помощью приложения "Социальный мониторинг" и с применением системы видеонаблюдения.
Приложение либо обяжут установить на собственный смартфон, либо выдадут устройство. Что касается системы видеонаблюдения, то ее задействуют в сочетании с технологией распознавания лиц.
Москвичи с симптомами ОРВИ должны соблюдать самоизоляцию как при COVID-19
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