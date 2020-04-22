Пациентка с симптомами ОРВИ скончалась в московском КТ-центре

14:46
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичка с симптомами ОРВИ скоропостижно скончалась в КТ-центре, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
Женщина самостоятельно обратилась в центр для диагностики. У нее была невысокая температура (37 градусов), признаки дыхательной недостаточности отсутствовали.
Во время одной из процедур пациентке резко стало плохо. Врачи предприняли реанимационные меры, однако она скончалась до приезда бригады скорой помощи. Смерть наступила внезапно.
Отмечается, что в течение последних трех недель в скорую женщина не обращалась. Последний раз она была в поликлинике 16 апреля из-за травмы. Причину смерти установят по результатам вскрытия.
Ранее сообщалось, что все случаи проявления ОРВИ в Москве считаются основанием для подозрения на коронавирусную инфекцию, в связи с этим пациенты будут обеспечены дистанционным наблюдением.
Симптомы ОРВИ сложно отличить от COVID-19 на начальной стадии, поэтому ко всем таким пациентам будет повышенное внимание. При подозрении на развитие пневмонии пациентов будут направлять в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии легких, анализов крови и ЭКГ.
С 22 апреля в столице начали отслеживать геолокацию граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции, а также граждан с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний.
Для них будет действовать режим самоизоляции на дому, аналогичный применяемому для граждан с COVID-19: запрещено выходить за покупками, выносить мусор и выгуливать питомцев.
Отслеживать соблюдение карантина людьми с ОРВИ в Москве будут с помощью приложения "Социальный мониторинг" и с применением системы видеонаблюдения.
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