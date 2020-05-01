В Роспотребнадзоре допустили спад пандемии COVID-19 в жаркую погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Роспотребнадзоре рассказали о возможности спада пандемии коронавирусной инфекции при жаркой погоде и большом количестве солнечного света. Такая погода может оказать благоприятное воздействие на частоту инфицирования, сообщили в ведомстве.

"Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции", – приводит РИА Новости заявление Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве не исключили, что осенью, когда погода ухудшится, случится вторая волна заболеваемости.

Сейчас же россиян настоятельно просят не выходить на улицу и добросовестно соблюдать режим самоизоляции.

Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, могут быть ужесточены из-за нарушения гражданами самоизоляции во время праздников.