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Общество

15:05

В Роспотребнадзоре допустили спад пандемии COVID-19 в жаркую погоду

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Роспотребнадзоре рассказали о возможности спада пандемии коронавирусной инфекции при жаркой погоде и большом количестве солнечного света. Такая погода может оказать благоприятное воздействие на частоту инфицирования, сообщили в ведомстве.

"Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции", – приводит РИА Новости заявление Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве не исключили, что осенью, когда погода ухудшится, случится вторая волна заболеваемости.

Сейчас же россиян настоятельно просят не выходить на улицу и добросовестно соблюдать режим самоизоляции.

Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, могут быть ужесточены из-за нарушения гражданами самоизоляции во время праздников.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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