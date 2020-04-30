Специалисты Роспотребнадзора сравнили испанский грипп и коронавирус

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Испанский грипп (испанка) и коронавирус различаются по длительности инкубационного периода и по клинической картине заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Нынешнюю пандемию, обусловленную новым вариантом коронавируса SARS-2, часто сравнивают с эпидемией испанки, бушевавшей в 1918-1922 годах. И в те годы, и сейчас причиной заболевания стали новые агрессивные варианты вирусов, с которым ранее человечество не сталкивалось. Отсутствие иммунитета у населения в таких случаях резко усугубляет последствия", – заявила глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам специалиста, инкубационный период испанки составляет чаще всего меньше суток. При этом сначала у пациента повышается температура, потом дополняют картину боль в горле и кашель.

У коронавируса COVID-19 инкубационный период занимает от 2 до 14 дней. При этом ухудшение состояния больного также занимает длительное время. Для него характерны одышка, кашель и лихорадка.

Похожие на коронавирус симптомы есть и у сезонной аллергии, однако в целом клиническая картина значительно различается. Аллергия, как объяснили эксперты, развивается стремительно и характеризуется насморком, в то время как COVID-19 отличает длительное развитие первого этапа болезни.

