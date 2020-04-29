Как отличить аллергию от коронавируса

Как отличить симптомы COVID-19 от сезонной аллергии

У сезонной аллергии и COVID-19 есть схожие симптомы, однако отличить их все-таки возможно. В Минздраве заявили, что ключевой симптом при тяжелой форме коронавирусной инфекции – одышка, а не кашель или температура. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Кашель не характерен и для сезонной аллергии, наиболее частным симптомом в этом случае выступает насморк.

По словам аллерголога-иммунолога Николая Смирнова, у аллергии и коронавируса есть схожие признаки, но клиническая картина достаточно сильно разнится

"Клинические проявления или симптомы при коронавирусной инфекции развиваются достаточно медленно, постепенно, проградиентно. При аллергии симптомы развиваются очень быстро – от нескольких минут до нескольких часов после воздействия виновника аллергии", – заявил специалист.

Смирнов подчеркнул, что COVID-19 сопровождается повышением температуры, в то время как аллергическая реакция такой симптом не проявляет. К признакам коронавируса также относят боль в груди, затрудненность дыхания.

Согласно рекомендациям специалистов, если аллергия уже была установлена ранее, то следует ориентироваться на собственные ощущения. Какие-либо отклонения от привычной реакции могут стать поводом для обращения к врачу.

Ранее в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что самолечение ОРВИ может быть опасно для жизни. По действующим правилам, это заболевание приравнивается к подозрению на коронавирус. При этом ОРВИ часто путают с аллергией.

За последние сутки в России подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией. Клинических проявлений не было у 2 624 человек, или 44,9%. COVID-19 зарегистрировали в 82 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 2 220.

Всего в России заболевших 93 558 человек, вылечились 8 456, скончались 867.

