Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:07

Как отличить аллергию от коронавируса

медицина общество

Как отличить симптомы COVID-19 от сезонной аллергии

У сезонной аллергии и COVID-19 есть схожие симптомы, однако отличить их все-таки возможно. В Минздраве заявили, что ключевой симптом при тяжелой форме коронавирусной инфекции – одышка, а не кашель или температура. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Кашель не характерен и для сезонной аллергии, наиболее частным симптомом в этом случае выступает насморк.

По словам аллерголога-иммунолога Николая Смирнова, у аллергии и коронавируса есть схожие признаки, но клиническая картина достаточно сильно разнится

"Клинические проявления или симптомы при коронавирусной инфекции развиваются достаточно медленно, постепенно, проградиентно. При аллергии симптомы развиваются очень быстро – от нескольких минут до нескольких часов после воздействия виновника аллергии", – заявил специалист.

Смирнов подчеркнул, что COVID-19 сопровождается повышением температуры, в то время как аллергическая реакция такой симптом не проявляет. К признакам коронавируса также относят боль в груди, затрудненность дыхания.

Согласно рекомендациям специалистов, если аллергия уже была установлена ранее, то следует ориентироваться на собственные ощущения. Какие-либо отклонения от привычной реакции могут стать поводом для обращения к врачу.

Ранее в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что самолечение ОРВИ может быть опасно для жизни. По действующим правилам, это заболевание приравнивается к подозрению на коронавирус. При этом ОРВИ часто путают с аллергией.

За последние сутки в России подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией. Клинических проявлений не было у 2 624 человек, или 44,9%. COVID-19 зарегистрировали в 82 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 2 220.

Всего в России заболевших 93 558 человек, вылечились 8 456, скончались 867.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать