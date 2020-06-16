Ученые объяснили, из-за чего жжется крапива

10:00
Фото: ТАСС/picture-alliance/Patrick Pleul/dpa
Датские ученые выяснили, почему тонкие колючки крапивы прокалывают кожу человека и не ломаются. Исследование было проведено работниками Датского технического университета, передает "Мир 24".
Так, организовано свыше 200 экспериментов, в рамках которых изучали конструкцию заостренных отростков, используемых животными и растениями для различных целей. Специалисты смотрели, как влияет форма колючек, игл, шипов и жал на их прочность.
При этом обнаружилось, с чем связано свойство жжения у крапивы. По словам экспертов, длинные шипы данного растения по форме напоминают иголку инъекционного шприца. В связи с чем это придает остроконечным волоскам необычайную прочность.
Работа осуществлялась под руководством физика Кааре Хартвига Йенсена. Подчеркивается, что исследование позволило ученым найти варианты формы, обеспечивающей прочность и эластичность. В итоге знания могут быть использованы при разработке новых точных инструментов.
Ранее в Госдуме не поддержали идею штрафовать граждан за борщевик на дачах. Как отметил первый зампредседателя комитета Михаил Емельянов, борщевик становится национальным бедствием, но он больше растет не на участках граждан, а на территориях, принадлежащих муниципалитетам.
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