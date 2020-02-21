В Госдуме не поддержали идею штрафовать граждан за борщевик на дачах

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В комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддерживают предложение Совета Федерации о введении штрафов для всех россиян, на дачных участках которых растет борщевик, сообщает Агентство "Москва".
Как отметил первый зампредседателя комитета Михаил Емельянов, борщевик становится национальным бедствием, но он больше растет не на участках граждан, а на территориях, принадлежащих муниципалитетам.
"У муниципалитетов нет денег на борьбу с борщевиком. Поэтому сначала нужно предусмотреть программу борьбы с борщевиком, определить ответственных прежде всего на государственном уровне, а потом уже штрафовать граждан. Я не поддерживаю", – пояснил Емельянов.
В СМИ ранее сообщили, что в Совете Федерации готовят предложения к новой редакции КоАП. Сенаторы предлагают штрафовать на три тысячи рублей граждан, на дачных участках которых растет борщевик. Кроме того, за непринятие мер по борьбе с этим растением предлагается установить штраф для должностных лиц до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 12 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 30 тысяч. Сегодня вопрос о борьбе с борщевиком на уровне законодательства регионы решают самостоятельно.
К примеру, 1 ноября 2018 года вступила в силу статья закона о штрафе для тех собственников земельных участков в Подмосковье, которые не ведут борьбу с борщевиком. Согласно документу, для юрлиц штрафы составляют от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, а для граждан – от двух до пяти тысяч рублей.
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