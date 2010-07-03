Эксперт рассказал, как полностью уничтожить борщевик

Дачникам дали советы, как эффективно бороться с боршевиком. Чтобы полностью уничтожить опасное растение, его придется скосить четыре раза, рассказал председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
"Два варианта, как быть с борщевиком: первый вариант – окашивать, не давать ему цвести", – цитирует главу подмосковного союза дачников РИА Новости. "Четыре раза окосили, и он может на следующий год не появиться, второй год окосили – то же самое. На третий год – последний окос", – уточнил Чаплин. Если возможности окашивать нет, он посоветовал индивидуально опрыскивать борщевик.
Как напомнил Чаплин, первые ростки борщевика появляются в конце мая, вторые – к концу июня, а третьи – спустя еще два месяца. На каждом из этапов цветения его необходимо косить, подчеркнул эксперт. Он также предупредил дачников, что для борьбы с этими растением важно правильно одеться: маска и перчатки защитят от ожогов.
С 1 ноября 2018 года вступила в силу статья закона о штрафе для тех собственников земельных участков в Подмосковье, которые не ведут борьбу с борщевиком. Согласно документу, для юрлиц штрафы составляют от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, а для граждан — от двух до пяти тысяч рублей.
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