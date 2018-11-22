Эксперт назвал анекдотом связь Александра I и борщевика

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Доктор биологических наук Сергей Ижевский прокомментировал сообщения немецких СМИ о том, что борщевик Сосновского попал в Европу в качестве подарка российского императора Александра I австрийскому министру иностранных дел князю Меттерниху.

"Этот борщевик родом с нашего Кавказа, оттуда его завезли в Россию. Я впервые слышу о том, что борщевик связан с Александром I, похоже на анекдот", – цитирует Ижевского RT.

По словам эксперта, распространение борщевика – результат интродукции (намеренного или случайного заселения территории новым видом растений) и никакого отношения к Александру I не имеет. В Россию же растение попало после войны, когда появилась необходимость в дополнительном корме для коров.

"Он был на полях, под контролем, его выращивали, силусовали и использовали в качестве корма", – отметил Ижевский.

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung рассказала читателям о сорняке борщевик, который стал "настоящим стихийным бедствием" в средней полосе России.

В статье говорится, что сорняки высотой в несколько метров занимают территорию уже более одного миллиона гектаров.