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Общество

17 августа, 00:44

Жителей Подмосковья будут штрафовать за отказ от борьбы с борщевиком

общество экология

Фото: depositphoto/EdwardSV

Мособлдума приняла закон об обязательной борьбе с борщевиком на территории Московской области. Согласно документу, штрафы для собственников, допустивших зарастание земельных участков ядовитым растением, будут достигать одного миллиона рублей.

Как сообщает РИА Новости, поправки были внесены в закон "О благоустройстве" региона. Они обязывают правообладателей земельных участков (юридических и физических лиц) проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского и определяют допустимые методы борьбы с растением — химический и агротехнологический.

"Также вносятся изменения в кодекс Московской области "Об административных правонарушениях" в части установления ответственности… за непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика", — пояснил во время заседания глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

За отказ от борьбы с борщевиком жители Подмосковья заплатят от двух до пяти тысяч рублей, должностные лица – от 20 до 50 тысяч рублей, а штраф для юридических лиц составит от 150 тысяч до одного миллиона рублей. Уточняется, что мероприятия по удалению опасного растения должны быть проведены до периода бутонизации и начала цветения.

Ранее стало известно, что на борьбу с борщевиком в регионе подмосковные власти планируют выделить более 50 миллионов рублей.

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